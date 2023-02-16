Оккупанты утром могут нанести повторные ракетные удары по Украине: в ОК 'Юг' предупредили об угрозе

Российские оккупационные войска утром 16 февраля могут нанести повторные ракетные удары по Украине. В Вооруженных силах не исключают такого сценария, потому что враг пытается найти новую для себя тактику.

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Путинских захватчики, в частности, пытаются повысить эффективность своих обстрелов. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, во время всех предыдущих массированных ракетных ударов украинская ПВО показывала хороший результат, который, очевидно, не устраивал врага.

Поэтому российские оккупанты уже сейчас пытаются в своем пропагандистском информпространстве рассказывать о результативности ночной атаки 16 февраля.

"Они ищут новую тактику, которая будет для них результативной. Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных ракет и уничтоженных силами противовоздушной обороны. Оно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессора. Сейчас мы наблюдаем в российских пабликах за результатами этой ночной атаки. Они уже рапортуют, что было поражено более 11 областей, а это говорит о продвижении нарративов победоностности", – сказала Гуменюк.

Напомним, страна-агрессор Россия во время ночной атаки 16 февраля выпустила по Украине восемь крылатых ракет типа "Калибр", но ни одной из них не удалось достичь цели – Силы противовоздушной обороны сбили их все. В то же время зафиксированы прилеты, совершенные вражескими БПЛА.

Ранее сообщалось, что ночью 16 февраля Россия снова атаковала украинские города ракетами. С 02:30 до 04:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях. Официально известно, что на Полтавщине отработала ПВО, а во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители западной разведки предупреждали, что Россия стягивает к украинским границам свою боевую авиацию, вероятно, для поддержки атак с воздуха по городам нашего государства. Отмечалось, что агрессор может сделать ставку именно на авиацию, потому что сухопутные войска ВС РФ истощены продолжительной войной.

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