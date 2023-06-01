Оккупанты утром нанесли удар по жилому дому в Херсоне: есть раненые. Видео

Утром 1 июня оккупационная армия РФ накрыла огнем Днепровский район Херсона. Был поврежден дом, сгорели автомобили, ранения получили двое мирных жителей.

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О последствиях вражеских обстрелов рассказали в Херсонской областной военной администрации. Там также опубликовали видеодоказательство очередного преступления россиян (чтобы просмотреть, сделайте новость до конца).

Отмечается, что обстрел произошел в 04:00 в четверг. Под российский удар попал жилой дом. Он получил разрушения, а рядом были повреждены припаркованные автомобили.

В результате действий военных преступников из РФ ранения получили двое мужчин. У 26-летнего херсонца ожоги рук, а у 41-летнего – минно-взрывная травма и осколочные ранения шеи и ног.

"Обоих госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медпомощь", – отметили в ОВА.

На фоне получившего разрушения дома, вокруг которого разлетелись стекла от разбитых окон и стоит несколько полностью выгоревших автомобилей, очевидец рассказал об этом ужасном обстреле войсками РФ жилого квартала Херсона.

"Вот прилетело в дом и напротив. Двое водителей – серьезные ранения", – указал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая оккупанты обстреляли село Кизомыс на Херсонщине. В результате преступных действий россиян ранения получила 84-летняя женщина.

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