Оккупанты ударили по Кизомысу на Херсонщине, ранена женщина

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсонской области постоянными обстрелами. Утром 30 мая террористы обстреляли село Кизомыс.

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В результате преступных действий россиян ранение получила 84-летняя женщина. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Пострадавшая в момент обстрела находилась во дворе собственного дома. Это в очередной раз подтверждает, что российские террористы бьют по жилым кварталам населенных пунктов Херсонщины.

По словам главы ОВА, у женщины диагностировали минно-взрывную травму и ранение спины. Ее оперативно госпитализировали для оказания всей необходимой помощи.

Также известно, что российская армия осуществила обстрел из артиллерийского орудия.

"Российская армия вновь била из артиллерии по Кизомысу. Из-за утреннего обстрела пострадала 84-летняя женщина, которая на момент атаки находилась во дворе собственного дома. Раненую госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранением спины. В настоящее время врачи оказывают ей необходимую медпомощь", – сообщил Прокудин.

Напомним, враг продолжает активно обстреливать территорию Херсонской области. Так, в результате атаки оккупантов 29 мая погиб мужчина. Согласно предварительной информации, населенный пункт был обстрелян оккупантами из артиллерии.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 17 мая российские военные во время очередного обстрела убили 5-летнего мальчика и его дедушку. Вражеский снаряд разорвался неподалеку от детской площадки, где играли дети. Отец так и не успел довезти сына до больницы, мальчик умер у него на руках.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области. Это произошло в районе населенного пункта Лазурное.

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