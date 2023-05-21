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В Херсоне российский снаряд убил мальчика на детской площадке: погиб и дедушка ребенка

Марина Петик
War
2 минуты
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В Херсоне российский снаряд убил мальчика на детской площадке: погиб и дедушка ребенка

В Херсоне 17 мая российские военные во время очередного обстрела убили 5-летнего мальчика Севу Кучеренко и его дедушку. Вражеский снаряд разорвался неподалеку от детской площадки, где играли дети. Отец так и не успел довезти сына до больницы, мальчик умер у него на руках.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Снаряд разорвался рядом с детской площадкой

Трагедия произошла в среду 17 мая. Российские военные в очередной раз открыли огонь по Херсону и его окрестностям. Стреляли по поселку Зеленовка, который находится совсем рядом с Херсоном.

Один из снарядов разорвался рядом с магазином. "Этот магазин принадлежит родителям отца ребенка. В это время сам отец мальчика находился позади магазина, он там укладывал дорожки. А дедушка (отец матери погибшего ребенка) и маленький Сева были с другой стороны здания. Малыш играл в песочнице, катался на качелях", – рассказала местная жительница поселка.

В Херсоне российский снаряд убил мальчика на детской площадке: погиб и дедушка ребенка

От взрыва получил легкое ранение отец мальчика. Он бросился к детской площадке и увидел, что дед и сын лежат, рядом была уже лужа крови. Мужчина схватил сына на руки, остановил проезжавшую машину и поехал в больницу.

Но, к сожалению, не успел – ребенок умер у него на руках. Погиб и дедушка. Их похоронили в пятницу, 19 мая.

Месяц назад снаряд чуть не разрушил дом семьи

Севе в июле должно было исполниться 6 лет, этой осенью он мог бы пойти в школу. Малыш был единственным сыном у родителей.

В Херсоне российский снаряд убил мальчика на детской площадке: погиб и дедушка ребенка

Судя по фотографиям на страничке у 25-летней мамы Севы, Карины, мальчика очень любили. Карина подписала одно из фото сына "Мой единственный любимый мужчина".

В Херсоне российский снаряд убил мальчика на детской площадке: погиб и дедушка ребенка

Как рассказала одна из жительниц поселка, примерно месяц назад во время обстрела пострадал дом этой семьи. "Тогда у них снесло крышу. Родственники как раз сидели в летней кухне. Помню, что мы собирали помощь, чтоб отремонтировать кровлю. И вот такое горе. Тогда снаряд не убил их, так достал в этот раз", – говорит женщина.

О семье в поселке отзываются очень хорошо.

В Херсоне российский снаряд убил мальчика на детской площадке: погиб и дедушка ребенка

Люди рассказывают, что этот район оккупанты обстреливают с левого берега очень часто. Во время прилета к магазину кроме ребенка и его дедушки погиб еще один мужчина. А прошлую ночь жители Зеленовки снова не спали из-за того, что россияне вели беспорядочную стрельбу.

Никаких военных или инфраструктурных объектов поблизости нет. Просто захватчики терроризируют местных жителей в отместку за то, что их херсонцы не приняли, когда они оккупировали город.