В Херсоне российский снаряд убил мальчика на детской площадке: погиб и дедушка ребенка

В Херсоне 17 мая российские военные во время очередного обстрела убили 5-летнего мальчика Севу Кучеренко и его дедушку. Вражеский снаряд разорвался неподалеку от детской площадки, где играли дети. Отец так и не успел довезти сына до больницы, мальчик умер у него на руках.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Снаряд разорвался рядом с детской площадкой

Трагедия произошла в среду 17 мая. Российские военные в очередной раз открыли огонь по Херсону и его окрестностям. Стреляли по поселку Зеленовка, который находится совсем рядом с Херсоном.

Один из снарядов разорвался рядом с магазином. "Этот магазин принадлежит родителям отца ребенка. В это время сам отец мальчика находился позади магазина, он там укладывал дорожки. А дедушка (отец матери погибшего ребенка) и маленький Сева были с другой стороны здания. Малыш играл в песочнице, катался на качелях", – рассказала местная жительница поселка.

От взрыва получил легкое ранение отец мальчика. Он бросился к детской площадке и увидел, что дед и сын лежат, рядом была уже лужа крови. Мужчина схватил сына на руки, остановил проезжавшую машину и поехал в больницу.

Но, к сожалению, не успел – ребенок умер у него на руках. Погиб и дедушка. Их похоронили в пятницу, 19 мая.

Месяц назад снаряд чуть не разрушил дом семьи

Севе в июле должно было исполниться 6 лет, этой осенью он мог бы пойти в школу. Малыш был единственным сыном у родителей.

Судя по фотографиям на страничке у 25-летней мамы Севы, Карины, мальчика очень любили. Карина подписала одно из фото сына "Мой единственный любимый мужчина".

Как рассказала одна из жительниц поселка, примерно месяц назад во время обстрела пострадал дом этой семьи. "Тогда у них снесло крышу. Родственники как раз сидели в летней кухне. Помню, что мы собирали помощь, чтоб отремонтировать кровлю. И вот такое горе. Тогда снаряд не убил их, так достал в этот раз", – говорит женщина.

О семье в поселке отзываются очень хорошо.

Люди рассказывают, что этот район оккупанты обстреливают с левого берега очень часто. Во время прилета к магазину кроме ребенка и его дедушки погиб еще один мужчина. А прошлую ночь жители Зеленовки снова не спали из-за того, что россияне вели беспорядочную стрельбу.

Никаких военных или инфраструктурных объектов поблизости нет. Просто захватчики терроризируют местных жителей в отместку за то, что их херсонцы не приняли, когда они оккупировали город.