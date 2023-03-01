Оккупанты утром обстреляли Чугуев, ранения получили мужчина и ребенок: появились подробности

Оккупационные войска РФ утром в среду, 1 марта, произвели обстрел города Чугуев на Харьковщине. Российские снаряды попали в многоэтажку и привели к ранению мирных жителей.

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В частности, травмы в результате обстрелов получили мужчина и подросток. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня утром оккупанты обстреливали Чугуев. Зафиксировано три прилета по городу. Поврежден многоквартирный дом. Информация уточняется", – написал он.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате утренних обстрелов Чугуева ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик.

Чиновник уточнил, что взрослого доставили в больницу с осколочными ранениями. Мальчик получил незначительные повреждения – медики оказали ему помощь на месте, ребенок не нуждался в госпитализации.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки войска РФ вели обстрелы по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В то же время на территории региона проходят мероприятия по разминированию. Накануне пиротехники ГСЧС обезвредили 16 взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля войска РФ обстреляли Купянский район Харьковщины. Тогда ранение получил один из местных жителей.

Днем ранее на территории региона защитники Украины обезвредили вражескую ДРГ. Попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы окупантов была зафиксирована в районе Фиголовки.

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