Оккупанты утром обстреляли село Кочубеевка на Херсонщине: один человек погиб, трое ранены

Утром 26 января армия РФ обстреляла село Кочубеевку в Бериславском районе Херсонской области. Вследствие вражеской атаки погиб один человек, еще три получили ранения разной степени тяжести.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, оккупанты прицельным огнем ударили по местному административному зданию.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

На месте обстрела работают спасатели. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг 26 января РФ устроила очередную массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве вследствие обстрела погиб 55-летний мужчина, еще два человека были ранены.