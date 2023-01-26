Оккупанты утром обстреляли село Кочубеевка на Херсонщине: один человек погиб, трое ранены
Утром 26 января армия РФ обстреляла село Кочубеевку в Бериславском районе Херсонской области. Вследствие вражеской атаки погиб один человек, еще три получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, оккупанты прицельным огнем ударили по местному административному зданию.
Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
На месте обстрела работают спасатели. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили в ОВА.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг 26 января РФ устроила очередную массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве вследствие обстрела погиб 55-летний мужчина, еще два человека были ранены.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!