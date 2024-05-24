Оккупанты утром ударили по Днепропетровщине, есть пострадавшие. Фото

Войска России, базирующиеся на оккупированной части Запорожья, почти ежедневно по несколько раз цинично обстреливают Никопольскую громаду Днепропетровщины на другом берегу Днепра. Утром 24 мая они ударили по населенным пунктам, ранив двух мирных жителей.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Он также опубликовал фото поврежденных российским обстрелом автомобилей.

Чиновник подчеркнул, что в целом в области вторая ночь ночь прошла тихо: во всех городах, селах и поселках было без атак. Но уже с самого утра четверга враг снова ударил по Никопольщине.

Так, несколько раз оккупанты атаковали дронами-камикадзе Никополь. Кроме того, из артиллерии военные преступники обстреляли соседнюю Марганецкую громаду.

По предварительным данным, два человека получили ранения. В населенных пунктах повреждены четырехэтажка, магазин, микроавтобус и легковое авто.

"Какой еще ущерб нанесли оккупанты, сейчас уточняется", – добавил Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая оккупанты прицельным дроновым ударом повредили флагшток с Государственным флагом Украины, расположенным на территории одного из подразделений ГСЧС в Никопольском районе. К счастью, спасатели во время этой атаки не пострадали.

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