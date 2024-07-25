Оккупанты уже фактически достроили железную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь: Андрющенко рассказал о ситуации

Страна-террорист Россия завершает строительство железной дороги из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Мариуполь. Уже сейчас враг может использовать этот путь для доставки грузов.

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На данном этапе россияне прогоняют по этой железной дороге тестовые поезда. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в настоящее время российские оккупанты уже могут перебрасывать по этой железной дороге что угодно в Волноваху и Мариуполь.

"Пока мы наблюдаем, как россияне прогоняют ею тестовые тепловозы. Еще не зафиксировали прохода ни одного большого состава, который что-либо перевозил. Но тепловозы уже были замечены у Мариуполя и Волновахи. То есть до старта считаны часы. Почему они не запустились уже – это вопрос", – рассказал Андрющенко.

Напомним, появление новых железнодорожных путей грозит сокращением времени логистики армии РФ. Как только враг закончит строительство новых путей, ситуация с логистикой по всей линии фронта существенно изменится.

Ранее сообщалось, что украинский Мариуполь, который оккупировали россияне, сегодня похож на какой-нибудь город российского юга. Тут хозяевами жизни чувствуют себя кадыровцы, буряты, тувинцы, выходцы из Средней Азии. Одни приехали сюда работать на стройках, другие ведут свой бизнес. Или просто приезжают отдыхать, развлекаться, грабить.