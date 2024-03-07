Оккупанты в Донецкой области режут коммунальную сеть захваченных городов на лом – ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Донбасса режут на лом коммунальные трубы. Вырученные средства пойдут на личное обогащение военных преступников.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что россияне не способны обеспечить питьевой водой жителей Донбасса, поэтому большинство водопроводов в регионе просто не используются.

"Даже после прекращения военных действий враг продолжает разрушать украинскую инфраструктуру, ведь именно это и есть цель "специальной операции"", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, в январе 2024 года росСМИ сообщали, что во временно оккупированном Донецке с приходом оккупантов исчезло водоснабжение. В лучшем случае воду подают по графику, однако часто ее вообще нет, поэтому люди вынуждены растапливать снег. В некоторых домах нет отопления и электричества, жалуются местные жители.

Дончане записывают гневные обращения к главарю "ДНР" Денису Пушилину, требуя "начать наконец-то заниматься Донецком", но никакого результата от этого нет. Горожане с ностальгией вспоминают, как жили до оккупации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– У TikTok появилось свежее видео из окрестностей "Донбасс Арены" в Донецке. На видео два местных мотоциклиста объезжают заброшенный стадион, вспоминая, как все было до оккупации.

– В целом за годы оккупации Донецк из красивейшего областного центра с миллионом роз превратился в обшарпанную "столицу ДНР". Сегодня во всех районах стихийные свалки, огромные проблемы с водоснабжением и отоплением.

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