Оккупанты в Донецкой области собираются раздать захваченное жилье украинцев военным РФ и коллаборантам – ЦНС

На территории Донецкой области российские оккупанты собираются раздать военным армии РФ и коллаборантам отобранное у украинцев жилье. Этот процесс должен стартовать с 1 мая 2023 года.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). В настоящее время оккупационная администрация готовит законодательную базу, чтобы легитимизировать захват украинского имущества.

"Таким образом "бесхозное имущество", а именно так россияне называют пустые дома тех, кто выехал из региона из-за оккупации, с 1 мая планируется передать "солдатам ВС РФ" и коллаборантам, потерявшим имущество из-за агрессии Москвы", – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления напоминает, что любые решения оккупантов не имеют юридической силы и будут трактоваться как очередное международное преступление.

"Отмечаем, что ни один из документов, которые заверяют российские псевдонотариусы, не является правомерным. Поэтому эти операции по переоформлению имущества не будут признаны в мире и в Украине. Следовательно, они не являются подтверждением права собственности на имущество", – утверждают в ЦНС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во временно захваченных городах и селах Запорожской области оккупанты похищают украинцев, которые отказываются брать российские паспорта, "освобождая" таким образом их дома и квартиры.

Затем российские захватчики прибегают к шантажу: обещают украинцам вернуть их незаконно занятые дома и квартиры, если те получат паспорта РФ.

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