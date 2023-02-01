Возвращение жилья в обмен на паспорт РФ: оккупанты устроили шантаж на захваченных территориях

Российские захватчики обещают жителям временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области вернуть их незаконно занятые дома, если те получат паспорта РФ. Таким образом россияне шантажируют украинцев, принуждая их оформлять "документы" страны-агрессора.

Видео дня

Об этом 1 февраля на своем сайте сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС). Там рассказали, что россияне сейчас проводят так называемую регистрацию "бесхозяйственного имущества" – домов и квартир, откуда украинцы вынужденно выехали.

В такие дома или заселяются гастролеры из Российской Федерации, или их "приватизируют".

"Недавно оккупанты пообещали, что вернут жилье (исключат из списка "бесхозного") тем, кто согласится получить паспорт России.... Кроме этого, россияне пообещали вернуть охотничье оружие, которое раньше отобрали у жителей, если те тоже получают паспорта России и докажут свою "лояльность", – написали в ЦНС.

Судя по всему, темпы паспортизации на ВОТ очень низкие, если захватчикам приходится прибегать к таким мерам. Большинство жителей не хотят брать документы страны-агрессора, которые гарантируют только жизнь без прав за закрытыми границами.

Любые сделки, проводимые оккупационной "администрацией", являются юридически ничтожными, а потому право собственности на недвижимое имущество сохраняется за собственниками по состоянию на 24 февраля 2022 года. Центр национального сопротивления призвал не подвергаться шантажу и не получать паспорта РФ.

Как писал OBOZREVATEL:

– 27 января представитель Сил обороны Евгений Ерин сообщил, что украинские военные не видят подготовки российской армии к масштабному наступлению на Таврическом направлении. Оккупанты сосредоточились на Донбассе и подтягивают силы туда.

– В Запорожской области оккупационные войска пытаются проводить атаки, но сил на наступление у них нет, заявлял ранее военный эксперт Сергей Згурец. По его словам, захватчики пробовали идти на штурм в направлении Орехово и Гуляйполя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!