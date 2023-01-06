Оккупанты в Каховке пытаются запретить оборот гривны, в Старобельске устроили облавы на местных жителей – Генштаб

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить оборот гривни. Захватчики угрожают предпринимателям изымать товар в торговых точках в случае выявления украинской денег.

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В то же время во временно оккупированном Старобельске в Луганской области россияне усиливают давление на местных жителей, у людей проверяют мобильные телефоны. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 6 января.

Российские оккупанты продолжают попытки запретить оборот украинской гривны на оккупированной части Херсонщины, в Каховке они устроили террор местных предпринимателей.

"В населенном пункте Каховка Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить оборот украинской гривны, совершают рейды по торговым точкам и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае обнаружения украинских денег", – говорится в сводке.

Между тем, во временно оккупированном Донецке захватчики так называемых военных комиссариатов с 1 января начали сбор информации о гражданах 2006 года рождения для постановки их на военный учет.

А в Старобельске на Луганщине оккупанты ищут "украинских агентов".

"В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения Сил обороны, в городе Старобельск Луганской области противник усилил административный и контрразведывательный режимы. Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи", – говорится в сводке.

Напомним, накануне вечером в Генштабе сообщили, что ВСУ "приземлили" самолет Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов. Между тем, в РФ пытаются остановить выезд мужчин перед новой волной мобилизации.

В то же время утром 5 января сообщалось, что украинские воины ликвидировали за сутки 810 оккупантов. Общие безвозвратные потери оккупационной армии в войне против Украины достигли 109 720 захватчиков.