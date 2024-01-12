Оккупанты в Крыму изо всех сил готовятся отбивать наступление ВСУ: в 'Атеш' разведали позиции врага возле Евпатории. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили позиции роты армии РФ в 15 километрах от оккупированной Евпатории. Окопавшись в двух посадках, захватчики всеми силами готовятся отбивать наступление войск Украины.

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Об этом 12 января рассказали в Telegram-канале движения "Атеш". "На протяжении 35 дней наши агенты смогли разведать расположение почти целой роты ВС РФ в 15 километрах от Евпатории. Серьезно окопавшись на двух посадках, длинной почти в километр каждая, оккупанты всеми силами готовятся отбивать наступление Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

В "Атеш" добавили, что вражеские позиции часто посещают военные грузовики, и партизанам удалось узнать распорядок подвоза боеприпасов и инженерных приспособлений для возможной дальнейшей диверсии.

"Готовятся серьезно, но ведут наблюдение крайне слабо. Видимо, если ты далеко от фронта, то никто тебя не сможет убить. Это заведомо ложное утверждение, и мы скоро это докажем", – пообещали в движении.

Партизаны также отметили, что каждый день не дают покоя оккупантам и коллаборационистам, осуществляя комплексную разведку и подготавливая диверсии. В "Атеш" призвали присоединяться к ним для совместной победы над врагом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в "Атеш" рассказали, что партизаны проникли на аэродром оккупантов в Евпатории, где обнаружили "Панцирь-С1", самолеты Бе-12 "Чайка" и Ан-12. Также на объекте оккупанты ремонтируют некоторые борты.

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