Оккупанты в Крыму удерживают за решеткой 180 политзаключенных, – Лубинец

Спустя долгие годы оккупации Крыма российские захватчики не прекращают жесткие репрессии и преследования украинцев на временно оккупированном полуострове. В настоящее время РФ незаконно содержит в тюрьмах 180 политзаключенных, 116 из них – крымские татары.

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Примечательно, что нередко такие заключенные умирают в оккупационных тюрьмах. Об этом в Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, именно 26 февраля 2014 года в Симферополе возле крымского парламента прошел массовый митинг в поддержку территориальной целостности Украины, организованный Меджлисом крымскотатарского народа. После оккупации полуострова россияне регулярно преследуют украинцев.

Захватчики проводят у граждан Украины незаконные обыски, заводят сфабрикованные уголовные дела и выносят надуманные приговоры. Особенно страдают от преступлений оккупационных властей представители коренного народа полуострова – крымские татары.

Лубинец подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день РФ незаконно содержит за решеткой 180 политзаключенных, 116 из них – крымские татары. Омбудсмен подчеркнул, что вопиющим нарушением Россией основополагающих прав человека и норм международного права стала недавняя гибель в застенках Кремля двух замученных политзаключенных – Константина Ширинга и Джемиля Гафарова. Оккупанты отказывались предоставлять политзаключенным необходимую медицинскую помощь.

"И даже плата столь высокой ценой за право жить в свободном, независимом и суверенном государстве не остановит украинский народ. Бок о бок сопротивляемся российской вооруженной агрессии и защищаем родную землю. Впереди – такая желанная Победа и возвращение в украинский Крым", – написал омбудсмен.

Напомним, в российской колонии в городе Новотроицк Оренбургской области скончался 61-летний украинец Константин Ширинг. Власти страны-террориста осудили его на 12 лет по обвинению в "шпионаже" и отправили в тюрьму отбывать незаконное наказание.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают репрессии во временно оккупированном Крыму. Захватчики и их приспешники задерживают крымских татар, а владельцам пансионатов выдвигают условия.

Как писал OBOZREVATEL, оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия.

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