Оккупанты в Крыму запаниковали после ударов Сил обороны и устраивают 'облавы' – 'Атеш'

Удары Сил обороны по военным объектам оккупантов во временно оккупированном Крыму вызывает у россиян все большую панику. После последних прилетов в Симферополе они устроили "охоту" на "наводчиков ВСУ".

Крымчан останавливали и тщательно обыскивали на кольцевых дорогах, в воздухе кружили вертолеты, фиксировались также колонны техники "Росгвардии". Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

"Облавы" в поисках "наводчиков" захватчики проводили 20 января в Симферополе, поделились в "Атеш" сообщениями своих агентов в Крыму.

"На кольцевых дорогах проводились тотальные досмотры военными и полицией. Зафиксировано масштабное перемещение военной техники, в том числе колонн Росгвардии. В воздухе фиксировали вертолёты врага", – рассказали в "Атеш".

Паника в рядах оккупантов, добавили в движении, начала нарастать после последних результативных отработок украинских воинов по военным целям на полуострове.

"Их аномальное и паническое поведение, скорее всего, связано с недавними успешными ударами Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму", – отмечено в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВСУ поразили логистические объекты врага в Крыму и в Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, удары были направлены на нарушение обеспечения горюче-смазочными материалами и снижение боевых возможностей противника.

В частности, поражен эшелон с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном украинском Крыму".

А на Ореховском направлении поражено расположение ремонтного подразделения оккупантов.

