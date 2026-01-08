ВСУ поразили логистические объекты врага в Крыму и в Донецкой области: в Генштабе раскрыли детали

Силы обороны Украины вечером 8 января поразили логистические объекты российских оккупантов во временно оккупированном Крыму и на территории Донецкой области. Удары были направлены на нарушение обеспечения горюче-смазочными материалами и снижение боевых возможностей противника.

О результатах операции сообщил Генеральный штаб ВСУ. Информация обнародована на официальных ресурсах военного командования. Детали относительно масштабов ущерба пока не раскрываются.

В Генштабе уточнили: "С целью нарушения обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений из состава УВ (с) "Днепр", осуществили огневое поражение подвижного состава (эшелон) с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном украинском Крыму".

Основной удар в Крыму пришелся на инфраструктуру, связанную с поставками горючего. По данным Генштаба, это важный элемент обеспечения подразделений группировки войск "Днепр". В сообщении отмечается, что поражение имело четкий логистический характер. Такие объекты сложно быстро восстановить, и это, по оценке военных, влияет на возможности противника.

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны осуществили огневое поражение подвижного состава с горюче-смазочными материалами. Эшелон находился на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское". Объект использовался для обеспечения подразделений российских войск.

Кроме того, на Ореховском направлении поражено расположение ремонтного подразделения оккупантов. Удар нанесли в районе населенного пункта Горное на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают мероприятия по системному снижению военно-экономического потенциала и наступательных возможностей российских оккупантов.

Масштаб нанесенного ущерба пока уточняется. Военные не раскрывают количественных показателей из соображений безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как силы обороны Украины в последние дни продолжали наносить удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму. Поражена авиационная техника и инфраструктура, работающая на военную машину страны-агрессора. В частности, на прошлой неделе из-за указанных ударов "горячо" было в Кировском, Черноморском и Еленовке.

