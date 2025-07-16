Оккупанты в Луганске принудительно мобилизуют местное население – 'Атеш'

В оккупированном Луганске российские захватчики принудительно мобилизуют местных жителей, в частности студентов. Первоочередной задачей для агрессора является компенсация потерь на поле боя.

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Об этом говорится в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Чтобы скрыть масштабы привлечения к военной службе, россияне используют методы запугивания и ограничивают доступ к информации.

"Наши агенты в оккупированном Луганске фиксируют масштабную и скрытую принудительную мобилизацию, которую проводят представители оккупационной "власти" при поддержке российских силовиков. Цель – пополнение потерь на фронте за счет местных жителей, не готовых и не обученных к участию в боевых действиях", – говорится в сообщении.

Оккупанты уделяют особое внимание учебным заведениям Луганска. По информации агентов, ежедневно в здания Луганского государственного университета, педагогического университета и академии внутренних дел заходят лица в военной форме.

Под давлением и угрозами студентов заставляют подписывать контракты или просто силой вывозят на сборные пункты без подготовки и надлежащих условий. Родителей вводят в заблуждение, утверждая, что их дети находятся на "военных сборах" или "проходят практику", хотя на самом деле многих уже отправили на фронт без подготовки.

В "Атеш" отметили, что продолжают документировать преступления оккупантов и передавать информацию ВСУ.

"Наша цель – разоблачить ложь, защитить тех, кого еще можно спасти, и приблизить освобождение Луганска", – указано в сообщении.

Напомним, российские войска разместили на территории бывшего Луганского порохового завода базу для ремонта своей военной техники. Сам завод больше не работает в обычном режиме, а все оборудование с этого предприятия оккупанты уже давно вывезли на территорию страны-агрессора.

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