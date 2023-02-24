Оккупанты в Луганской области отключают интернет, чтобы помешать работе партизан – Генштаб

Российские оккупанты страдают от действий украинских партизан на временно оккупированных территориях. Поэтому пытаются всячески помешать им приближать победу Украины.

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В частности, на временно оккупированной части Луганщины мобильные операторы начали отключать мобильный интернет, чтобы украинцы не могли передавать информацию о действиях оккупантов Силам обороны. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбы с патриотически настроенным к Украине населением", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в целом мобильный интернет оккупанты планируют отключить на всей оккупированной части Луганской области.

Напомним, накануне в Генштабе рассказали, что в Мариуполе гауляйтеры склоняют население за еду возводить укрепления вокруг города. О какой-то фиксированной оплате работы речь не идет, многие мариупольцы получили только продуктовые пайки.

Также в ГШ ВСУ отметили, что в России спецслужбы создали ЧВК "Ястреб". Таким образом, там планируют вытеснить наемников из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в последнее время вступил в жесткую конфронтацию с российским военным руководством и обрел опасную медийность и популярность среди российского населения.