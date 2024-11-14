Оккупанты в Мариуполе хотят возвести 50-метровый монумент военным РФ, которые уничтожали город и его жителей. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе россияне собираются построить 50-метровый монумент. Памятник хотят посвятить захватчикам, которые уничтожали украинский город и его жителей.

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Так называемые чиновники утверждают, что монумент поручил построить диктатор Владимир Путин. Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.

Кремлевские пропагандисты заявили, что было предложено 12 разных проектов будущего монумента, один из который одобрил главный военный преступник России Путин. Монумент российским террористам планируют возвести на берегу моря.

В Мариупольском горсовете подчеркнули, что таким образом захватчики пытаются героизировать убийц, которые в 2022 году системно уничтожали город и его жителей. Также в мэрии напомнили, что вследствие оккупации погибло по меньшей мере 22 тысячи мирных жителей.

"Оккупантам важно навязать искаженную версию событий детям. На заседании общества также заявили о создании профильных классов по "углубленному изучению прошлого России". Детей пытаются русифицировать и стереть их украинскую идентичность", – предупредили в горсовете Мариуполя.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики, отремонтировав одну из школ, расписали ее стены пропагандистскими цитатами. На фасаде есть слова Петра I и Екатерины II (которых они назвали "всероссийскими" императорами), Кутузова и Гагарина, внутри – диктатора Владимира Путина.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, россияне в одной из школ Мариуполя уничтожили монументальные панно. Была разрушена композиция из пяти сграффито (техника создания настенных изображений), созданная художниками Сергеем Баранником и Ахметом Фатхи.

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