Оккупанты в Мариуполе расписали школу цитатами Путина, Екатерины II и Кутузова. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики, отремонтировав одну из школ, расписали ее стены пропагандистскими цитатами. На фасаде есть слова Петра I и Екатерины II (которых они назвали "всероссийскими" императорами), Кутузова и Гагарина, внутри – диктатора Владимира Путина.

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Речь идет о школе №9. Об этом сообщил Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Россия сама есть вселенная и никто ей не нужен", – такую цитату Екатерины II оккупанты сочли подходящей для промывания мозгов детей.

А слова Кутузова выбрали такие: "Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать".

"Это и не удивительно, ведь школы в захваченном Мариуполе превратились в настоящие очаги насаждения российской пропаганды. Детям вместо знаний проводят "уроки патриотического воспитания", приобщают к "юнармии" и "орлятам". Осталось только заставлять детей изучать эти бессмысленные цитаты, как у СССР слова диктаторов", – возмутилась пресс-служба городского совета.

При этом оккупанты снесли уже 10 школ, которые они разрушили во время блокады в 2022 году. 19 учебных заведений до сих пор находятся в аварийном состоянии.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, россияне в одной из школ Мариуполя уничтожили монументальные панно. Была разрушена композиция из пяти сграффито (техника создания настенных изображений), созданная художниками Сергеем Баранником и Ахметом Фатхи.

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