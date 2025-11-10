Оккупанты в Скадовске отбирают автомобили у местных жителей, угрожая оружием – 'Атеш'

В Скадовске Херсонской области оккупанты терроризируют местных жителей – отбирают у людей автомобили, угрожая оружием. Людей запугивают, а тех, кто пытается сопротивляться, забирают в неизвестном направлении.

Город живет в страхе, жители прячут ключи и документы. Об этом сообщает движение сопротивления "Атеш".

Агенты фиксируют многочисленные случаи, когда российские военнослужащие, преимущественно из Росгвардии, силой отбирают транспорт у гражданских. Свидетели описывают нападавших как мужчин кавказской внешности.

"Агенты "Атеш" фиксируют случаи угроз и применения силы для завладения автомобилями жителей Скадовска. Военнослужащие Росгвардии (свидетели описывают их как имеющих кавказскую внешность) преследуют местных и отбирают машины под дулом автомата", – говорится в сообщении.

Тех, кто отрицает, увозят в неизвестном направлении. После "разговоров" с захватчиками некоторые местные возвращаются с телесными повреждениями.

"Люди боятся выходить из домов, прячут ключи и документы – опасаясь очередного рейда", – отметили в "Атеш".

"Атеш" призывает жителей Херсонщины не оставаться в стороне – документировать преступления оккупантов, фотографировать, записывать регистрационные номера, маршруты и приметы российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Севастополя в оккупированном Крыму есть склад списанной техники, с которого военнослужащие ВС РФ с начала апреля 2025 года забирают старые авто. Те служат "донорами" запчастей для ремонта поврежденной в боях техники страны-агрессора.

