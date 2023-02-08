Оккупанты в своих атаках делают ставку на пехотные валы, однако окно возможностей для армии РФ закрывается, – военный эксперт

Военный эксперт Петр Черник отметил, что наступление РФ продолжается и объяснил, что российские оккупационные войска во время него делают ставку на пехотные валы в своих атаках. В то же время говорить о больших успехах противника не приходится.

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Об этом Черник рассказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини". По его словам, то, что захватчикам местами удалось продвинуться на расстояние от 11 до 20 километров, не является хорошим показателем для российской армии, которая позиционировала себя как "вторую армию мира".

Враг продолжает наступательные действия, однако наши военные держат оборону, делая это качественно и маневренно, чем не разрешают оккупантам достичь успехов.

В целом, по мнению Черника, после того, как в ноябре РФ вывела свои подразделения с правобережья Херсонской области и бросила их на восток, ситуация и на юге, и на Донбассе не претерпела существенных изменений.

"Вместе с тем нельзя недооценивать врага, у них есть колоссальный человеческий потенциал и в последние недели боев говорят о том, что они делают ставку именно на пехотные валы. Если внимательно следить за статистикой Генштаба, то у россиян меньше потерь в технике, а больше в личном составе. Между прочим, вчера у них были потери более тысячи солдат и офицеров", – добавил эксперт.

Между тем, окно возможностей для армии РФ закрывается и россияне это осознают. В то же время, потенциал украинской армии этой весной существенно возрастет в связи с поставками партнерами бронетехники для Сил обороны Украины. Это, считает Черник, может стать переломной точкой в войне с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первый батальон танков Leopard 2 немецкого производства от западных партнеров может быть доставлен в Украину в марте или апреле этого года.

– После встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком стало известно, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте.

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