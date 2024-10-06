Оккупанты в упор расстреляли украинских военных в Нью-Йорке: омбудсман отреагировал

Российские террористы снова в упор расстреляли украинских военных. Это произошло в Нью-Йорке (Донецкая область).

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Соответствующее видео 18+, снятое с дрона, опубликовали в Telegram бригады "Азов". На очередное преступление российских оккупантов уже отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. Он отметил, что казни россиянами украинских пленных – это военные преступления.

В "Азове" заявили, что россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений.

"Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, совершивших это зверство", – говорится в сообщении.

Лубинец напомнил, что в последнее время в соцсетях появляются видео вероятных расстрелов и убийств российской армией сдававшихся в плен украинских военных. Сегодня в Интернете появилось очередное видео, где оккупанты, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных в Донецкой области.

"Со своей стороны, как омбудсман Украины, требую от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права. Именно поэтому по всем возможным случаям направляю письма на ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к них по случаю в Нью-Йорке", – добавил Лубинец

Омбудсман подчеркнул, что такие вещи – это недопустимо и является нарушением прав человека.

"В то же время поведение российских военных поощряется их высшим руководством. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и должное наказание!" – резюмировал Лубинец.

Ранее сообщалось, что около 80% всех казней украинских военных, совершенных российскими террористами, произошло в 2024 году. Была зафиксирована гибель 93 украинских бойцов.

Ранее стало известно о самом массовом случае казни украинских военнопленных на линии фронта – оккупанты убили 16 наших защитников на Покровском направлении. Украина приступила к следственным и розыскным действиям, чтобы установить все обстоятельства совершенного захватчиками военного преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, ПАСЕ приняла первую резолюцию, касающуюся украинских гражданских и военных пленных и пропавших без вести.

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