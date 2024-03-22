Оккупанты везут бетонные укрепления в сторону Бердянска: в 'Атеш' рассказали, что происходит. Фото

Активисты украинского сопротивления во временно оккупированном Мариуполе отслеживают каждый шаг российских оккупантов. Параллельно со сбором информации они предпринимают усилия по увеличению количества диверсий.

В частности, на днях в Мариуполе была зафиксирована переброска захватчиками бетонных укреплений в направлении Бердянска. Об этом сообщают агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Наши агенты, сотрудничая с товарищами из "Маріуполь Спротив", ежедневно осуществляют разведку в городе, направляя все усилия на увеличение числа диверсионных акций и максимальную поддержку Сил обороны Украины. Так, нами было зафиксирована переброска бетонных укреплений в сторону Бердянска, что в свою очередь подтверждает информацию о строительстве очередной линии обороны в Запорожской области", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также рассказали, что продолжают следить за тем, как оккупанты воплощают в жизнь "программу восстановления Мариуполя".

"Все, кто сейчас набивает карманы российскими деньгами и оказывает полное содействие оккупационным властям нам уже известны", – добавили в "Атеш".

Кроме того, украинские агенты движения рассказали о том, как "аукается" российским оккупантам решение минобороны РФ массово вербовать в ряды российской армии заключенных.

"Оккупанты привлекли для службы в армии большое количество зеков, которые сейчас "окрылились" и начали наводить в армии свои порядки", – констатировали в "Атеш".

Напомним, ранее агенты "Атеш" разведали место дислокации захватчиков в Крыму. Оккупанты расположились в районе узловой станции Острянково в поселке городского типа Гвардейское Симферопольского района.

Как отметили агенты, россияне на оккупированных территориях продолжают использовать гражданских в качестве прикрытия. В частности, около 11 военных грузовиков , а также гаубицы калибра 122 мм типа Д-20 или Д-30 захватчики установили возле автостанции.