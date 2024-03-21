Оккупанты используют гражданских в качестве прикрытия: агенты 'Атеш' разведали место дислокации захватчиков в Крыму. Фото

Агенты движения украинских военных и крымских татар "Атеш" продолжают разведку о расположении российских войск в Симферопольском районе. На этот раз им удалось установить местонахождение оккупационного подразделения в районе узловой станции Острянково, расположенной в поселке городского типа Гвардейское.

Об этом сообщили в Telegram-канале движения "АТЕШ". Как отметили агенты, россияне на оккупированных территориях продолжают использовать гражданских в качестве прикрытия.

Так партизанам удалось обнаружить, что рядом с автостанцией по улице Ленина находится около 11 военных грузовиков оккупантов. Кроме того, на этой территории размещены гаубицы калибра 122 мм типа Д-20 или Д-30.

"Это очередное доказательство того, что российская армия размещает военную технику и личный состав на территории объектов транспортной инфраструктуры, чтобы обвинить Силы обороны Украины в ударах по гражданским объектам", – пишут партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, партизаны оккупированного Крыма провели разведку воинской части Черноморского флота РФ в селе Перевальное под Симферополем. Там было обнаружено большое количество живой силы врага, почти все оккупанты – приезжие представители нацменьшинств РФ. Их, очевидно, планируют опрокинуть в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что россияне больше не доверяют Керченскому мосту, поэтому планируют построить железную дорогу в оккупированный Крым через Донбасс. Впрочем, она станет законной целью для Сил обороны Украины.

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