'Законная военная цель': в ОК 'Південь' прокомментировали строительство российской железной дороги в Крым в обход Керченского моста

Россияне больше не доверяют Керченскому мосту, поэтому планируют построить железную дорогу в оккупированный Крым через Донбасс. Впрочем, она также станет законной целью для сил обороны Украины.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк. По ее мнению, российские власти видят будущее моста не очень перспективным.

"Если говорить о том, что они пытаются построить альтернативный путь, понятно, что да, мы это видим, отслеживаем, тем более что диктатор заявляет об этом откровенно, открыто и щеголяя этим. В то же время они признают таким образом косвенным образом, что Керченскому мосту они не доверяют", – отметила Гуменюк.

По ее словам такая железная дорога – это дополнительный логистический маршрут для подтягивания сил для обеспечения войска на временно оккупированных территориях.

"Продвижение и скорость строительства сейчас достаточно медленная из-за погодных условий и усложненных поставок. Однако все, что враг использует для усиления своей военной способности, для нас - законная военная цель", – отметила пресс-секретарь ОК "Південь".

Как сообщал OBOZ.UA, OSINT-аналитики идентифицировали точные координаты места, где 5 марта украинские морские дроны Magura "денацифицировали" патрульный корабль "Сергей Котов" ЧФ РФ. Ранее на некоторых картах место поражения обозначалось вблизи Керченского моста, однако теперь видно, что это не так.

По данным ГУР МОУ, в результате поражения патрульного корабля "Сергей Котов" ЧФ РФ было безвозвратно ликвидировано 7 оккупантов, находившихся на борту судна. Еще 6 членов экипажа получили ранения, а 52 россиянам удалось эвакуироваться.

– По данным Telegram-канала "Досье Шпиона", в результате поражения "Сергея Котова" с двух сторон на корабле взорвалась артиллерийская установка АК-176. Кроме самого корабля, был уничтожен также бортовой вертолет Ка-29.

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