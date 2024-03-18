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Большинство – не местные: агенты "Атеш" разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото

Анна Паскевич
War
3 минуты
7,1 т.
Большинство – не местные: агенты 'Атеш' разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото

Партизаны оккупированного Крыма провели разведку воинской части Черноморского флота РФ в селе Перевальное под Симферополем. Там было выявлено большое количество живой силы врага, почти все оккупанты – приезжие представители нацменьшинств РФ. Их, очевидно, готовятся перебросить в зону боевых действий.

Об этом 18 марта сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны рассказали, что в Перевальном находится пункт постоянной дисклокации (ППД) 126-й отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ, где и была проведена разведка.

Большинство – не местные: агенты "Атеш" разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото

"Нашими агентами было установлено, что возле воинской части находится большое количество личного состава, большинство из них не местные, имеют акцент и соответствующую символику на форме (предположительно: Татарстан, Чечня, Дагестан)", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам партизан, со стороны военного городка расположен КПП, где присутствует дежурная смена из двух человек, усиленная нарядом полиции.

Большинство – не местные: агенты "Атеш" разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото

Вдоль забора части патрулирует военная полиция. Неподалеку от главного КПП припаркованы 15 грузовиков типа "КАМАЗ".

Большинство военных подразделения арендуют жилье в Перевальном.

Большинство – не местные: агенты "Атеш" разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото

"Из выше перечисленного становится ясно, что пукнт постоянной дислокации 126 ОБрБО ЧФ РФ на данный момент используется в качестве перевалочного пункта перед переброской личного состава в район ведения боевых действий", – заявили в "Атеш".

В движении добавили, что их агенты на оккупированных территориях, а также те, кто работает внутри силовых структур и ВС РФ, продолжают бороться с агрессором и "оказывают непомерную помощь в освобождении украинских земель от болотной орды".

Большинство – не местные: агенты "Атеш" разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото
Большинство – не местные: агенты "Атеш" разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото
Большинство – не местные: агенты "Атеш" разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото
Большинство – не местные: агенты "Атеш" разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото
Большинство – не местные: агенты "Атеш" разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны зафиксировали увеличение численности личного состава ФСБ РФ в Джанкое. Туда прибыли новые оперативные группы, которые открыто носят форму с шевронами спецслужбы. В "Атеш" предостерегли, что это было ошибкой и теперь агентам ФСБ не скрыться.

Накануне росСМИ заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Севастополь для инспекции ЧФ России и бесед о борьбе с украинскими морскими дронами. Он приказал оккупантам фактически сутками проводить учения по отражению атак.

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