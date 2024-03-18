Большинство – не местные: агенты 'Атеш' разведали пункт дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном. Фото

Партизаны оккупированного Крыма провели разведку воинской части Черноморского флота РФ в селе Перевальное под Симферополем. Там было выявлено большое количество живой силы врага, почти все оккупанты – приезжие представители нацменьшинств РФ. Их, очевидно, готовятся перебросить в зону боевых действий.

Об этом 18 марта сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны рассказали, что в Перевальном находится пункт постоянной дисклокации (ППД) 126-й отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ, где и была проведена разведка.

"Нашими агентами было установлено, что возле воинской части находится большое количество личного состава, большинство из них не местные, имеют акцент и соответствующую символику на форме (предположительно: Татарстан, Чечня, Дагестан)", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам партизан, со стороны военного городка расположен КПП, где присутствует дежурная смена из двух человек, усиленная нарядом полиции.

Вдоль забора части патрулирует военная полиция. Неподалеку от главного КПП припаркованы 15 грузовиков типа "КАМАЗ".

Большинство военных подразделения арендуют жилье в Перевальном.

"Из выше перечисленного становится ясно, что пукнт постоянной дислокации 126 ОБрБО ЧФ РФ на данный момент используется в качестве перевалочного пункта перед переброской личного состава в район ведения боевых действий", – заявили в "Атеш".

В движении добавили, что их агенты на оккупированных территориях, а также те, кто работает внутри силовых структур и ВС РФ, продолжают бороться с агрессором и "оказывают непомерную помощь в освобождении украинских земель от болотной орды".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны зафиксировали увеличение численности личного состава ФСБ РФ в Джанкое. Туда прибыли новые оперативные группы, которые открыто носят форму с шевронами спецслужбы. В "Атеш" предостерегли, что это было ошибкой и теперь агентам ФСБ не скрыться.

Накануне росСМИ заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Севастополь для инспекции ЧФ России и бесед о борьбе с украинскими морскими дронами. Он приказал оккупантам фактически сутками проводить учения по отражению атак.

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