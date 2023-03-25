Оккупанты возобновляют работу порта в Мариуполе и готовятся принимать военные грузы, – Андрющенко
Российские оккупационные войска продолжают возобновлять работу порта в уничтоженном ими Мариуполе. В частности, россияне подняли со дна моря два крана, чтобы расчистить акваторию. Это в перспективе позволит восстановить полноценное судоходство.
Об этом в пятницу, 24 марта, в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Это может привести к тому, что порт будет принимать суда водоизмещением до 20 тысяч тонн", – говорит он.
По словам Андрющенко, оккупанты хотят превратить мариупольский порт в военно-морскую базу. Сейчас враг ищет пути улучшения военной логистики, а для армии РФ гораздо легче возить грузы из России на оккупированные территории по морю, чем по суше.
Из любого порта на территории РФ захватчики могут отправлять в Мариуполь корабли с военной техникой или боеприпасами на борту.
"До российского порта в Ейске примерно 30 километров по морю. Это сейчас кратчайший путь для поставки военного оборудования из России. К тому же это дешевле и быстрее", – рассказал советник городского головы Мариуполя.
Ранее он сообщил в Telegram, что в порту Мариуполя зафиксировали несамоходную плавучую казарму "Калевала", рассчитанную на 400 человек и еще до 40 членов экипажа. Это судно в город транспортировали через Ростов.
"Сейчас мы изучаем, как она будет использоваться. В Астрахани ее использовали как плавучий военный штаб", – добавил Андрющенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты постепенно превращают Мариуполь в военную базу. На территории разрушенного металлокомбината "Азовсталь" захватчики обустроили площадку для вертолетов.
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