Оккупанты обустроили площадку для вертолетов на территории ''Азовстали''. Видео

Российские оккупанты постепенно превращают Мариуполь в военную базу. На территории разрушенного металлокомбината "Азовсталь" захватчики обустроили площадку для вертолетов.

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Об этом 17 марта сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он также опубликовал соответствующее видео

На кадрах показано вечернее небо над городом, хорошо видно, как летит российский вертолет.

"Небо Мариуполя сейчас. Оккупанты "открыли" площадку для вертолетов на территории "Азовстали". Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты. Окончательное превращение города в военную базу", – написал Андрющенко.

Недавно в сети показали, как выглядит сегодня разрушенный оккупантами Мариуполь с высоты птичьего полета. Оккупанты превратили его в город-призрак, хотя кремлевские пропагандисты цинично рассказывают об активном восстановлении и строительстве новых жилых комплексов на руинах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Мариуполе оккупанты заставляют детей поднимать российский триколор и слушать гимн страны-агрессора. Также детей подвергают мощной пропаганде.

Военные РФ начали рыть окопы вдоль трассы Мариуполь – Донецк. Российских солдат с лопатами заметили на нескольких участках трассы.

Оккупанты перебрасывают технику из Донецка в Мариуполь : танки, грузовики, пушки, передвижение которых зафиксировали на видео.

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