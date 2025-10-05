Оккупанты впервые ударили по Краматорску дроном на оптоволокне: попали в машину

Вечером в воскресенье, 5 октября, город Краматорск в Донецкой области подвергся второму вражескому удару за сутки. Это произошло в 17:50, оккупанты запустили по населенному пункту FPV-дрон с боевой частью на оптоволоконном кабеле.

Об этом проинформировали в Краматорском городском совете. Это, вероятно, первая такая атака РФ, так как ранее об ударах дронов на оптоволокне по Краматорску не сообщали, отмечает проект "Донбасс Реалии".

Местные власти отметили, что попадание дрона произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города.

"Информация о пострадавших пока не поступала. Устанавливаются окончательные последствия вражеского удара", – сказано в сообщении.

Как рассказал корреспондент "Донбасс Реалии", очевидцы тоже сообщили о поражении легковой машины. Атака произошла возле многоэтажной жилой застройки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на понедельник, 15 сентября, российские войска атаковали ФАБами город Краматорск в Донецкой области. Захватчики нанесли удар по центру города. Пострадали по меньшей мере 19 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!