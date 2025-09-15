Россия ударила тремя бомбами по центру Краматорска: пострадали девять человек. Фото

Ночью российские войска атаковали ФАБами город Краматорск в Донецкой области. Захватчики нанесли удар по центру города.

Пострадали по меньшей мере девять человек. Об этом утром 15 сентября сообщили в Краматорском городском совете.

Что известно об атаке

Около 23:10 14 сентября российские войска сбросили три ФАБ-250 с модулем УМПК на Краматорск. Под ударом оказался центр города.

На опубликованных Краматорским городским советом фото зафиксированы воронки в асфальте и разбитые здания, в том числе многоэтажки.

"По состоянию на сейчас (сообщение опубликовано в 09:07 15 сентября. – Ред.) известно о 9 раненых. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все соответствующие службы и коммунальные предприятия работают над ликвидацией последствий", – отметили в Краматорском горсовете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что примерно в то же время, что и Краматорск, от российских ударов страдала и Сумщина. Там оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине. Ранения получили по меньшей мере 12 человек, которые собирали урожай.

