Оккупанты вводят лимиты на использование боеприпасов: Волошин рассказал об эффекте от ударов ВСУ

Украинские удары по складам и логистическим маршрутам российской армии привели к существенным ограничениям в использовании артиллерии на отдельных участках фронта. В ряде подразделений, в частности в 36-й армии РФ, командование вынуждено вводить лимиты на расход боеприпасов.

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Вследствие этого интенсивность артиллерийского огня врага в отдельных районах снизилась. Об этом сообщает представитель Сил обороны юга Владислав Волошин во время телеэфира.

Украинские удары по тыловой инфраструктуре заставляют российское командование экономить артиллерийские боеприпасы и ограничивать их использование непосредственно на линии боевого соприкосновения. Это приводит к уменьшению массированных обстрелов позиций украинских военных.

В то же время российские войска частично компенсируют недостаток артиллерии активным применением авиации. В частности, увеличивается использование управляемых авиабомб и ракетных ударов по украинским позициям, а также по гражданской инфраструктуре в прифронтовых районах.

Главные истории дня

Напоминаем, что министерство энергетики страны-агрессора России объявило о создании "отраслевого штаба" для поддержания стабильной работы топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Это произошло на фоне участившихся атак Сил обороны Украины, которые уже привели к дефициту топлива на оккупированных территориях и в регионах РФ.

Недавно в результате атаки беспилотников на арсенал в поселке Большая Ижора Ленинградской области РФ было потеряно около 5 тысяч тонн боеприпасов. Удар по базе хранения вооружения Военно-морского флота России нанесли 6 июня, после чего на объекте произошла детонация боекомплекта.

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