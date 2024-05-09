Оккупанты запускают в сторону Украины большое количество дронов-разведчиков: Плетенчук назвал цель врага

Российская оккупационная армия пытается получить информацию о критической инфраструктуре и местах скопления ВСУ с помощью огромного количества разведывательных дронов. Только на южном направлении враг в течение суток может совершать до полутора сотен вылетов таких БПЛА.

Украинские военнослужащие в свою очередь ежедневно сбивают по несколько единиц разведывательных дронов. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, украинская противовоздушная оборона регулярно сбивает вражеские БПЛА или подавляет их техническими средствами. Кроме того, Плетенчук подчеркнул, что несмотря на высокую цену разведывательных БПЛА россияне используют их в огромном количестве.

"Наша ПВО ежедневно сбивает по несколько таких единиц. Несмотря на то, что каждый из них стоит в районе 100 тыс. долларов и больше, россияне используют их в большом количестве. И вопрос даже не в количестве дронов, а в количестве вылетов, а их более чем 150 в день в нашей зоне ответственности", – заявил Плетенчук.

Также он добавил, что с помощью разведывательных дронов оккупанты пытаются узнать места скопления украинских военных, чтобы в дальнейшем нанести удар. Вместе с тем интерес для врага представляют объекты гражданской и критической инфраструктуры.

"Они делают это для того, чтобы разведывать места скопления ВСУ для дальнейшего нанесения огневого поражения. Так само они ищут уязвимые объекты гражданской и критической инфраструктуры. С такой целью они находятся в воздухе. По дронам постоянно работает ПВО, иногда это сбитие, иногда – техническое противодействие", – сказал Плетенчук.

Напомним, в российском населенном пункте Юровка, расположенном в Краснодарском крае страны-агрессора, в ночь на 9 мая прогремели взрывы. Как утверждают очевидцы, БПЛА атаковали нефтебазу.

Ранее сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области России упал и взорвался беспилотник. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион атаковали Вооруженные силы Украины.

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