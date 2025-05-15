Оккупанты атаковали Украину более сотней дронов, на Прикарпатье и Полтавщине есть последствия: сколько целей удалось сбить. Фото
Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью и утром 15 мая захватчики в очередной раз запустили более сотни БПЛА.
Силами противовоздушной обороны было уничтожено 62 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В целом противник атаковал Украину 110 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08.00 подтверждено ущерб 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны.
Еще 29 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковская область.
В Ивано-Франковской области вследствие вражеской атаки возник пожар. По информации ГСЧС Украины, спасатели ликвидировали возгорание. В ведомстве уточнили, что вследствие пожара на одном из объектов на территории региона пострадавших нет.
В Полтавской области вследствие вражеской атаки пострадал Лубенский район. Глава областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в результате падения обломков вражеского дрона на территорию частного домовладения произошел пожар жилого дома и легкового автомобиля. Также были повреждены здания и постройки других домохозяйств. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин и дальше обстреливает страну, вместо того чтобы согласиться на прямой диалог. По словам Зеленского, в этих атаках нет никакого военного смысла – Путин просто продолжает войну, игнорируя призывы к миру.
Ранее сообщалось, что 14 мая,ъ российская оккупационная армия нанесла удар по объекту промышленной инфраструктуры на Сумщине. Вследствие атаки есть погибшие и пострадавшие мирные жители.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!