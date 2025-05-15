Оккупанты атаковали Украину более сотней дронов, на Прикарпатье и Полтавщине есть последствия: сколько целей удалось сбить. Фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью и утром 15 мая захватчики в очередной раз запустили более сотни БПЛА.

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Силами противовоздушной обороны было уничтожено 62 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 110 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08.00 подтверждено ущерб 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны.

Еще 29 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковская область.

В Ивано-Франковской области вследствие вражеской атаки возник пожар. По информации ГСЧС Украины, спасатели ликвидировали возгорание. В ведомстве уточнили, что вследствие пожара на одном из объектов на территории региона пострадавших нет.

В Полтавской области вследствие вражеской атаки пострадал Лубенский район. Глава областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в результате падения обломков вражеского дрона на территорию частного домовладения произошел пожар жилого дома и легкового автомобиля. Также были повреждены здания и постройки других домохозяйств. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин и дальше обстреливает страну, вместо того чтобы согласиться на прямой диалог. По словам Зеленского, в этих атаках нет никакого военного смысла – Путин просто продолжает войну, игнорируя призывы к миру.

Ранее сообщалось, что 14 мая,ъ российская оккупационная армия нанесла удар по объекту промышленной инфраструктуры на Сумщине. Вследствие атаки есть погибшие и пострадавшие мирные жители.

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