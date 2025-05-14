Оккупанты нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах: есть погибший и пострадавшие

В среду, 14 мая, российская оккупационная армия нанесла удар по объекту промышленной инфраструктуры на Сумщине. По предварительным данным есть пострадавшие.

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Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. На месте атаки привлечены все службы.

"Враг нанес ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской громады. Предварительно, есть пострадавшие. Последствия удара россиян выясняются. На месте происшествия работают соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел в 14.45. По информации Сумской ГВА, в результате удара известно об одном погибшем.

Дополняется.