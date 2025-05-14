Оккупанты дроном ударили по грузовику на Сумщине: есть жертва и раненые

Утром в среду, 14 мая, российская оккупационная армия нанесла удар по грузовику на Сумщине. Предварительно погиб один человек, еще два человека получили ранения.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. Известно, что захватчики совершили атаку с помощью беспилотника.

"Сегодня утром наша община подверглась очередному вражескому удару. В результате атаки вражеского БПЛА по грузовому автомобилю возле одного из старостинских округов, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое – получили ранения", – говорится в сообщении.

Напомним, 14 мая российские военные ударили по Ровенской области, силам ПВО удалось сбить четыре вражеские цели. В результате атаки разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, ранения получили два человека.

А 13 мая, россияне обстреляли тремя управляемыми авиационными бомбами Купянский район Харьковской области. В результате атаки пострадали гражданская инфраструктура и мирные жители, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 мая Россия атаковала Украину с воздуха. Оккупанты запустили баллистическую ракету и 145 БПЛА. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских дронов, более четырех десятков локально потеряно.

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