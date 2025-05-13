УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия нанесла авиаудар по Купянскому району: есть разрушения, погибшие и раненые. Фото

Екатерина Дутик
War
6 минут
696
Российские обстрелы 13 мая - Купянский район пострадал от атаки КАБами

Во вторник, 13 мая, российская армия обстреляла тремя управляемыми авиационными бомбами Купянский район Харьковской области. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, мирные жители и есть погибшие.

Видео дня

Вражеский обстрел пришелся по селу Нечволодовка в Купянском районе. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

В результате атаки РФ погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели достали из-под завалов частного дома.

Кроме этого, были пострадавшие с травмами различной степени тяжести, в частности 88-летняя женщина, 69-летний мужчина, 67-летняя и 83-летняя женщины. Всем оказали высококвалифицированную медицинскую помощь.

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины!" – подчеркнул Синегубов.

Обстрелы РФ - Олег Синегубов показал последствия обстрела села Нечволодовка

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в городе Купянске в результате удара произошел пожар на территории частного дома на площади 150 кв. м.

Атака РФ КАБами - Купянский район

"В Нечволодовке управляемые авиабомбы попали в частный сектор. Горели летняя кухня, хозяйственная постройка и легковой автомобиль на общей площади 45 кв. м. Погибли два человека — мужчина и женщина, еще шестеро пострадали", — говорится в сообщении.

Российские обстрелы Купянск и Купянский район
Российские обстрелы Купянск и Купянский район
Россия обстреляла Купянский район - удар КАБами по с. Нечволодовка

Спасатели оперативно ликвидировали последствия российских обстрелов.

Россия обстреляла Купянский район - авиационный удар по с. Нечволодовка
Россия обстреляла Купянский район - авиационный удар по с. Нечволодовка

Пресс-служба Национальной полиции отметила, что последствия очередного военного преступления РФ были задокументированы. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, повреждено более 10 жилых домов, травмированы местные жители села Нечволодовка, еще двое погибли.

Россия обстреляла Купянский район 13 мая
Обстрел Харьковщины 13 мая - есть пострадавшие
Обстрел Купянский район - есть погибшие и пострадавшие

Под процессуальным руководством Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области было начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Следствие выяснило, что с 9:40 утра 13 мая оккупанты били по Купянску из различного вида вооружения. В результате попаданий нескольких FPV-дронов повреждены здания коммунального предприятия, автомобиль.

Начиная с 15:30, российские военнослужащие нанесли по городу серию авиаударов управляемыми авиационными бомбами. В результате этого повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, здания предприятия.

"56-летняя женщина получила ранения, ей оказана помощь на месте. У 34-летнего мужчины острая реакция на стресс", — сообщили в прокуратуре.

Обстрел РФ - 13 мая пострадал Купянский район

Около 15:55 ВС РФ сбросили три КАБа на с. Нечволодовка Купянского района, в результате чего погибли два человека - 80-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали: ранены две женщины в возрасте 88 и 67 лет и 69-летний мужчина, 83-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Правоохранители зафиксировали последствия очередных вражеских атак по Харьковщине - обстрел Харьковщины

Также было зафиксировано попадание КАБов по поселку Купянск-Узловой, в результате - повреждены жилые дома. На Чугуевщине в результате попадания БПЛА "Ланцет" около 12:50 вблизи с. Шестаково поврежден экскаватор.

Обстрел Харьковщины - российский БПЛА попал по эскаватору в поле

В 15:15 вражеская армия нанесла удар дроном по предприятию в поселке Старый Салтов, в результате чего повреждения получили два автомобиля и ранен 63-летний мужчина.

"Несмотря на сложные условия безопасности, прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередные военные преступления, совершенные ВС РФ", — отметили в Офисе генпрокурора.

Из-за попадания КАБов повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, здания предприятия
Обстрелы РФ по гражданской инфраструктуре.
Населенные пункты Купянского района оказались под обстрелами РФ.
Для атаки на Харьковщину враг использовал КАБы и БПЛА
Обстрел Купянского района 13 мая
Прокуратура начала расследование по фактам совершения военных преступлений.
Российские обстрелы Купянского района 13 мая

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 13 мая, страна-агрессор ударила по Харькову беспилотниками "Молния". Российские террористы атаковали ударными БПЛА центр города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!