Россия нанесла авиаудар по Купянскому району: есть разрушения, погибшие и раненые. Фото

Во вторник, 13 мая, российская армия обстреляла тремя управляемыми авиационными бомбами Купянский район Харьковской области. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, мирные жители и есть погибшие.

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Вражеский обстрел пришелся по селу Нечволодовка в Купянском районе. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

В результате атаки РФ погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели достали из-под завалов частного дома.

Кроме этого, были пострадавшие с травмами различной степени тяжести, в частности 88-летняя женщина, 69-летний мужчина, 67-летняя и 83-летняя женщины. Всем оказали высококвалифицированную медицинскую помощь.

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины!" – подчеркнул Синегубов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в городе Купянске в результате удара произошел пожар на территории частного дома на площади 150 кв. м.

"В Нечволодовке управляемые авиабомбы попали в частный сектор. Горели летняя кухня, хозяйственная постройка и легковой автомобиль на общей площади 45 кв. м. Погибли два человека — мужчина и женщина, еще шестеро пострадали", — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали последствия российских обстрелов.

Пресс-служба Национальной полиции отметила, что последствия очередного военного преступления РФ были задокументированы. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, повреждено более 10 жилых домов, травмированы местные жители села Нечволодовка, еще двое погибли.

Под процессуальным руководством Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области было начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Следствие выяснило, что с 9:40 утра 13 мая оккупанты били по Купянску из различного вида вооружения. В результате попаданий нескольких FPV-дронов повреждены здания коммунального предприятия, автомобиль.

Начиная с 15:30, российские военнослужащие нанесли по городу серию авиаударов управляемыми авиационными бомбами. В результате этого повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, здания предприятия.

"56-летняя женщина получила ранения, ей оказана помощь на месте. У 34-летнего мужчины острая реакция на стресс", — сообщили в прокуратуре.

Около 15:55 ВС РФ сбросили три КАБа на с. Нечволодовка Купянского района, в результате чего погибли два человека - 80-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали: ранены две женщины в возрасте 88 и 67 лет и 69-летний мужчина, 83-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Также было зафиксировано попадание КАБов по поселку Купянск-Узловой, в результате - повреждены жилые дома. На Чугуевщине в результате попадания БПЛА "Ланцет" около 12:50 вблизи с. Шестаково поврежден экскаватор.

В 15:15 вражеская армия нанесла удар дроном по предприятию в поселке Старый Салтов, в результате чего повреждения получили два автомобиля и ранен 63-летний мужчина.

"Несмотря на сложные условия безопасности, прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередные военные преступления, совершенные ВС РФ", — отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 13 мая, страна-агрессор ударила по Харькову беспилотниками "Молния". Российские террористы атаковали ударными БПЛА центр города.

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