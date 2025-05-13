Россия атаковала центр Харькова ударным БПЛА типа 'Молния': первые подробности

Во вторник, 13 мая, страна-агрессор ударила по Харькову беспилотниками "Молния". Российские террористы атаковали ударными БПЛА центр города.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его информации, оккупанты нанесли удар по городу примерно в 16:00.

"Зафиксирован удар БпЛА типа "Молния" по центральной части города", – написал Терехов в Telegram.

Он добавил, что подробности сейчас выясняются.

В то же время в ОГА сообщили, что профильные службы направляются на место прилета.

"На эту минуту без пострадавших", – написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По уточненной информации, падение вражеского беспилотника зафиксировано в Холодногорском районе. Информации о пострадавших пока не поступало.

Что известно о БпЛА "Молния"

Впервые Россия ударила "Молнией" по Харькову 12 ноября 2024 года. Тогда под прицелом оказались Слободской и Салтовский районы.

Российский дрон-камикадзе "Молния" является одним из новейших образцов беспилотников, которые использует РФ в войне против Украины.

По размерам он больше, чем большой дрон, но меньше "Шахеда". "Молния" имеет примитивную и дешевую конструкцию (картон, фанера, пластик), а на борту может нести от трех до десяти килограммов боеприпасов.

Все чаще враг щеголяет оснащением этих ударных дронов противотанковыми минами ТМ-62, которые имеют вес около 10 кг, из которых более 7 кг – это сама взрывчатка.

Особенность этого беспилотника – электродвигатель, что делает его полет почти бесшумным, даже во время снижения. В этом заключается главное отличие "Молнии" от "Шахеда", оснащенного бензиновым двигателем внутреннего сгорания, из-за чего его громкий звук хорошо слышен даже на значительном расстоянии. Зато "Молния", благодаря электродвигателю, практически не издает звуков во время полета.

Существует две модели этих FPV-беспилотников: "Молния-1" и "Молния-2" – с одним и двумя электродвигателями соответственно.

Еще одной угрожающей характеристикой "Молнии" является ее плохая видимость для противовоздушной обороны – этот дрон сложно обнаружить даже с помощью современных технологий ПВО.

Учитывая сложность обнаружения БпЛА "Молния" и его почти бесшумность, он представляет серьезную угрозу как для военных объектов, так и для гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 мая Россия атаковала Украину дронами. Враг запустил 10 БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из Приморско-Ахтарска. Силы ПВО сбили все вражеские дроны.

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