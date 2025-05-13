Россия атаковала центр Харькова ударным БПЛА типа "Молния": первые подробности
Во вторник, 13 мая, страна-агрессор ударила по Харькову беспилотниками "Молния". Российские террористы атаковали ударными БПЛА центр города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его информации, оккупанты нанесли удар по городу примерно в 16:00.
"Зафиксирован удар БпЛА типа "Молния" по центральной части города", – написал Терехов в Telegram.
Он добавил, что подробности сейчас выясняются.
В то же время в ОГА сообщили, что профильные службы направляются на место прилета.
"На эту минуту без пострадавших", – написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По уточненной информации, падение вражеского беспилотника зафиксировано в Холодногорском районе. Информации о пострадавших пока не поступало.
Что известно о БпЛА "Молния"
Впервые Россия ударила "Молнией" по Харькову 12 ноября 2024 года. Тогда под прицелом оказались Слободской и Салтовский районы.
Российский дрон-камикадзе "Молния" является одним из новейших образцов беспилотников, которые использует РФ в войне против Украины.
По размерам он больше, чем большой дрон, но меньше "Шахеда". "Молния" имеет примитивную и дешевую конструкцию (картон, фанера, пластик), а на борту может нести от трех до десяти килограммов боеприпасов.
Все чаще враг щеголяет оснащением этих ударных дронов противотанковыми минами ТМ-62, которые имеют вес около 10 кг, из которых более 7 кг – это сама взрывчатка.
Особенность этого беспилотника – электродвигатель, что делает его полет почти бесшумным, даже во время снижения. В этом заключается главное отличие "Молнии" от "Шахеда", оснащенного бензиновым двигателем внутреннего сгорания, из-за чего его громкий звук хорошо слышен даже на значительном расстоянии. Зато "Молния", благодаря электродвигателю, практически не издает звуков во время полета.
Существует две модели этих FPV-беспилотников: "Молния-1" и "Молния-2" – с одним и двумя электродвигателями соответственно.
Еще одной угрожающей характеристикой "Молнии" является ее плохая видимость для противовоздушной обороны – этот дрон сложно обнаружить даже с помощью современных технологий ПВО.
Учитывая сложность обнаружения БпЛА "Молния" и его почти бесшумность, он представляет серьезную угрозу как для военных объектов, так и для гражданской инфраструктуры.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 мая Россия атаковала Украину дронами. Враг запустил 10 БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из Приморско-Ахтарска. Силы ПВО сбили все вражеские дроны.
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