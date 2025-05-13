Россия в ночь на 13 мая атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили все вражеские беспилотники

В ночь на 13 мая Россия снова атаковала Украину с воздуха. Враг запустил 10 БПЛА

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Силы ПВО сбили все вражеские дроны. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 13 мая (с 23.00 12 мая) противник атаковал 10 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Приморско-Ахтарска, РФ. Все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной", – говорится в сообщении.

Как рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, в ночь на 13 мая силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Шахед".

Напомним, накануне, 12 мая, российские оккупанты ударили дроном по авто энергетиков в Сумах. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.

Также сообщалось, что россияне нанесли удар по Белгород-Днестровскому в Одесской области. Повреждены жилые дома, есть пострадавший.

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