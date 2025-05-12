Оккупанты нанесли удар по Белгород-Днестровскому на Одесщине: повреждены жилые дома

В Одесской области из-за атаки российских дронов-камикадзе ночью 12 мая пострадал город Белгород-Днестровский. Там есть разрушения.

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Поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома. Об этом сообщил городской совет.

По состоянию на 6:00 понедельника продолжалась ликвидация последствий обстрела спасателями и коммунальными службами.

Оперативные штабы для приема заявлений от пострадавших работали по адресам: ул. Воинской славы, 27 (возле горрайонного суда) и ул. Михайловская, 56 (первый этаж).

Добавим, что тревога в Одесской области длилась почти два часа, с 02:33 до 04:24 понедельника.

Как писал OBOZ.UA, ранее российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Ранены двое мирных жителей, один – в тяжелом состоянии.

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