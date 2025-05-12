Разбитые частные дома: россияне сбросили КАБы на Днепропетровщину, ранены двое мужчин. Фото
Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Под вражескую атаку попал населенный пункт, где проживают мирные жители.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что в результате вражеского удара ранены двое мужчин. Один из них – в тяжелом состоянии.
"КАБ направили россияне на Великомихайловскую громаду Синельниковского района. Ранения получили двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии. Рядом с ними медики. Оказывают необходимую помощь. Медики на месте оказывают необходимую помощь и делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшим", – уточнил чиновник.
В результате обстрела повреждены частные дома и автомобили. В некоторых домах выбиты окна, разрушены крыши, разбиты стены.
Также изуродовано несколько авто, которые были неподалеку от эпицентра взрыва.
На месте работают спасатели, полицейские и представители местной власти. Они фиксируют последствия обстрела и помогают людям, которые пострадали.
Как сообщал OBOZ.U, российские оккупанты в пятницу, 2 мая обстреляли Никопольский район на Днепровщине из артиллерии и дронами-камикадзе. В результате террористических действий россиян четыре человека пострадали. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, повреждены 4 жилых дома и критическая инфраструктура.
Также, вечером 29 апреля Россия ударила "Шахедами" по Днепру. В результате атаки возникли пожары и повреждены частные дома, погиб человек.
В ночь на 29 апреля вражеский дрон попал по частному дому в селе Губиниха на Днепровщине. В результате взрыва погибла 12-летняя Маргарита Титаренко, которая спала в своей комнате. Ее родители и младшая 6-летняя сестра выжили.
16 апреля, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Днепр. В городе прогремела серия взрывов, вспыхнули пожары, известно о трех погибших и 33 пострадавших. В результате атаки повреждены жилые дома, сгорели гражданские авто.
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