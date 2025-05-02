Враг атаковал Днепровщину: пострадал 2-летний мальчик и его родители, повреждены здания и ЛЭП. Фото

Российские оккупанты в пятницу, 2 мая, обстреляли Никопольский район на Днепровщине из артиллерии и дронами-камикадзе. В результате террористических действий россиян четыре человека пострадали.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, повреждены 4 жилых дома и критическая инфраструктура.

"По Никопольщине враг применял дроны-камикадзе и артиллерию. Громко было в райцентре, Марганецкой и Красногригорьевской общинах", - сообщил Лысак.

Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что среди пострадавших – 2-летний малыш. Мальчик и его родители получили сильный стресс, поэтому им понадобилась медицинская помощь.

Также пострадала 42-летняя женщина. Она получила осколочное ранение и акубаротравму.

"Все приходить в себя будут дома", - отметил Лысак.

Также из-за атаки кафиров в районе произошло несколько пожаров – горело пустое здание, загорелась сухая трава, также вспыхнул огонь на территории частного дома.

"Повреждены 4 дома, админздание, инфраструктура, линия электропередач", – констатировал глава ОВА.

Также захватчики ударили по Синельниковщине, применив КАБы. Враг попал по Новопавловской общине. В результате разрушено не эксплуатировавшееся здание учебного заведения.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 29 апреля Россия ударила "Шахедами" по Днепру. В результате атаки возникли пожары и повреждены частные дома, погиб человек.

В ночь на 29 апреля вражеский дрон попал по частному дому в селе Губиниха на Днепровщине. В результате взрыва погибла спавшая в своей комнате 12-летняя Маргарита Титаренко. Ее родители и младшая 6-летняя сестра выжили.

16 апреля российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Днепр. В городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары, известно о трех погибших и 33 пострадавших. В результате атаки повреждены жилые дома, сгорели гражданские авто.

Среди погибших 16 апреля – 17-летняя Вероника Карячка, студентка Днепропетровского профессионального культурно-художественного колледжа. Девушка была на улице возле студенческого общежития, когда раздался звук шахеда. Она сразу бросилась к подъезду, но не успела скрыться.

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