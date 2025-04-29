Россия атаковала "Шахедами" Днепр: повреждены жилые дома, есть погибший

Россия продолжает терроризировать мирных украинцев и совершила очередную дроновую атаку на гражданские объекты. Поздно вечером 29 апреля страна-оккупант ударила "Шахедами" по Днепру, в результате чего возникли пожары и повреждены частные дома.

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Известно об одном погибшем. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"В городе несколько пожаров. Повреждены частные дома. Сейчас известно об одном погибшем. Информация уточняется", – отметил он.

Лысак призвал жителей города находиться в безопасных местах и беречь себя.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 апреля вражеский дрон попал по частному дому в селе Губиниха на Днепропетровщине. В результате взрыва погибла спавшая в своей комнате 12-летняя Маргарита Титаренко. Ее родители и младшая 6-летняя сестра выжили.

Утром 18 апреля Россия атаковала ракетами Днепр и общины в Днепровском районе области. В результате действий врага повреждены фитнес-центр, гостиница, офис, теплицы и другое имущество жителей.

Накануне вечером 16 апреля российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Днепр. В городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары, известно о трех погибших и 33 пострадавших. В результате атаки повреждены жилые дома, сгорели гражданские авто.

В тот день российский дрон убил 17-летнюю Веронику Карячку, студентку Днепропетровского профессионального культурно-художественного колледжа. Девушка была на улице возле студенческого общежития, когда раздался звук шахеда. Она сразу бросилась к подъезду, но не успела скрыться.

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