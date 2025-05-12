Оккупанты ударили дроном по авто энергетиков в Сумах: есть погибший, три человека ранены. Фото

Утром 12 мая российская террористическая армия атаковала транспортное средство энергетиков. Для совершения теракта захватчики применили беспилотник.

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Вследствие атаки на месте происшествия погиб 44-летний мужчина. Об этом в Facebook сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По информации ОВА, вражеский БПЛА атаковал автомобиль энергетиков на территории Сумской громады. В результате полученных травм на месте происшествия скончался водитель. Последствия атаки россиян выясняются.

На месте происшествия работали спасатели. Вследствие удара транспортное средство было полностью уничтожено. Позже стало известно о повторных ударах вражеских БПЛА.

В результате обстрела в Стецьковском старостате ранение получил местный житель. Мужчина косил траву рядом с местом попадания.

Напомним, российские оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. Вследствие вражеских атак дронами погибла 63-летняя женщина в селе Приморское, в селе Беленькое получил ранения 45-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что в течение ночи 12 мая путинские войска в очередной раз запустили более сотни БПЛА. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 55 БПЛА.

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