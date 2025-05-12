Россия атаковала Украину более сотни дронов: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбили

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину дроновыми атаками. В течение ночи 12 мая путинские войска в очередной раз запустили более сотни БПЛА.

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Силами противовоздушной обороны было уничтожено 55 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 108 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию утро подтверждено сбитие 55 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

Также 30 враждебных беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Николаевщина, Донетчина и Житомирщина.

Напомним, российские оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. Вследствие вражеских атак дронами погибла 63-летняя женщина в селе Приморское, в селе Беленькое получил ранения 45-летний мужчина.

Ранее сообщалось что оккупанты 8 мая попали дроном по служебному автомобилю одного из коммунальных предприятий Купянска Харьковской области. Травмы получили двое работников.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Великомихайловской общине Синельниковского района на Днепропетровщине. Под вражескую атаку попал населенный пункт, где живут мирные жители.

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