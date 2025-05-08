Россия ударила дроном по авто в Купянске, пострадали коммунальщики. Фото

Войска Российской Федерации 8 мая, в день их якобы "перемирия", попали дроном по служебному автомобилю одного из коммунальных предприятий Купянска Харьковской области. Травмы получили двое работников.

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Атаку оккупанты совершили около 11:00 четверга. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По машине россияне запустили FPV-дрон. Ранен 49-летний мужчина, который находился за рулем. Потерпевший – слесарь, который ехал на работу, чтобы отремонтировать поврежденный участок водопроводной сети.

Также пострадал 51-летний мужчина – он тоже сотрудник коммунального предприятия, который находился в машине в момент удара. У него акубаротравма и острая реакция на стресс.

"Российские военные продолжают террор гражданского населения... Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту военного преступления(ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – рассказала прессслужба.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Россия сама предложила прекратить огонь с 8 по 10 мая 2025 года.

– Несмотря на это, противник 8 мая продолжил масштабные наступательные действия против Сил обороны по всей линии фронта. Интенсивность боевых действий остается высокой, отметили в МИД Украины.

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