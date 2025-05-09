Во время 'путинского перемирия' Россия обстреляла Запорожье: погиб человек, разрушены жилые дома. Фото

Российские оккупанты, несмотря на объявленное Кремлем "перемирие" к 9 мая, нанесли удары по населенным пунктам Запорожья. Вследствие вражеских атак дронами погибла 63-летняя женщина в селе Приморское, в селе Беленькое получил ранения 45-летний мужчина.

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О гибели женщины вечером 8 мая сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, FPV-дрон россиян атаковал машину с двумя людьми в Приморском Васильевского района Запорожья.

"Вследствие атаки пассажирка погибла. Водитель остался невредимым", – написал Федоров в официальном Telegram-канале.

Кроме того, как сообщил Федоров утром 9 мая, 45-летний мужчина получил ранения вследствие атаки БПЛА оккупантов на село Беленькое. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь.

Также там повреждено авто.

По словам чиновника, есть прилет вражеского FPV-дрона и в Малокатериновке Запорожского района. Там, к счастью, обошлось без повреждений и пострадавших.

По фактам военных преступлений РФ открыты уголовные производства, сообщили в Национальной полиции.

Всего 8 мая оккупанты запустили 150 ударных дронов, совершили 70 артобстрелов по городам и селам Запорожской области – всего 220 ударов по восьми населенным пунктам Запорожья, рассказал Федоров.

Под атаками дронов разных типов были Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Новодаровка.

Артиллерийские удары враг нанес по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

В течение суток полицейские зарегистрировали девять сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов и нежилых помещений.

За прошедшие сутки эвакуировали из прифронтового Лукьяновского Васильевского района 77-летнюю женщину и 86-летнего мужчину.

Россия не придерживается ею же объявленной паузы в боевых действиях и уже привычно врет о прекращении огня, указал Федоров.

По его словам, на уходящей неделе оккупанты установили антирекорд – более 620 ударов в сутки по Запорожской области.

"По опыту знаем: объявляя перемирие, россияне усиливают снабжение своих подразделений на передовой. Поэтому о настоящей тишине на линии фронта речь не идет – враг способен только на манипуляции и откровенную ложь", – заявил руководитель области.

В полиции Запорожья в свою очередь призвали выезжать в более безопасные места.

"По вопросам эвакуации звоните по спецлинии 102 – не подвергайте себя и своих близких опасности", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, армия РФ в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который объявил диктатор Владимир Путин накануне 9 мая. С полуночи четверга оккупанты сбросили КАБы на Сумщину, убив мирного жителя. В течение ночи они совершили несколько таких ударов.

А по Полтавщине враг во время "перемирия" ударил ракетой. После сбивания цели взрывной волной были повреждены частные дома, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, 8 мая россияне попали дроном по служебному авто коммунальщиков в Купянске. Двое работников получили ранения.

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