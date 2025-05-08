Россия ударила ракетой по Полтавщине во время 'перемирия' Путина: повреждены частные дома. Фото

В Миргородском районе Полтавщины вечером 8 мая, то есть, во время так называемого "перемирия", которое было объявлено страной-агрессором, прогремели взрывы. Как выяснилось, в районе по вражеским целям работала украинская противовоздушная оборона.

Видео дня

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут. Как он уточнил, ПВО стреляла по российской ракете.

"Сегодня во время последней воздушной тревоги в Миргородском районе работала ПВО. В результате сбития вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", – отметил чиновник.

Владимир Когут поблагодарил силы ПВО за работу и показал последствия взрыва ракеты.

Согласно данным Воздушных Сил Украины, указанная тревога (она уже не "последняя" – с 21:45 до 22:05 в области также звучали сигналы воздушной тревоги) началась в 19:39. Сообщалось о баллистической ракете, которая летела через Сумскую в Полтавскую область.

О взрывах в районе Лохвицы сообщили в 19:57.

Лохвица – старинный город, административный центр Лохвицкой тергромады Миргородского района. Расположен он на берегу одноименной реки, правого притока реки Сулы. Население Лохвицы составляет около 12 тыс. жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 мая, то есть накануне путинского "перемирия", армия Российской Федерации развязала 196 боевых столкновений против Украины.

Страна-агрессор в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!