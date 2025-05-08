В преддверии путинского 'перемирия' на фронте произошло 196 боевых столкновений – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. За прошедшие сутки 7 мая на фронте было зафиксировано 196 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 мая.

В течение суток российские оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 89 авиаударов, в том числе сбросили 1157 управляемых бомб.

Авиационные удары враг нанес по населенному пункту Бояро-Лежачи Сумской области, Владимировка, Константиновка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Темировка, Новодаровка, Высокое, Каменское Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

В свою очередь, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, шесть артиллерийских систем, один склад горюче-смазочных материалов и радиолокационную станцию ​​российских захватчиков.

На Харьковском направлении агрессор 11 раз штурмовал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Грековки, Колодцев, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

На Северском направлении в течение дня враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений возле Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Часова Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступательное действие агрессора в районах Елизаветовки, Покровска, Троицкого, Малиновки, Лисовки, Котлино, Зверево, Удачного, Новосергеевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Богатырь, Котляровка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 32 атаки на позиции наших войск вблизи Константинополя, Новоселки, Вильного Поля, а также в направлениях Новополя, Богатыря и Отрадного.

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки противник предпринял одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в сторону населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили семь вражеских атак в районах Степного, Каменского и Щербаков.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз пытался продвинуться вперед.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, десять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 141 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 120 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских войск на востоке и юге страны. На Донбассе в ходе наступления оккупанты имели частичный успех, однако на юге вражеские атаки были безрезультатными.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила накануне празднования россиянами 9 мая. С полуночи этого четверга оккупационные войска сбросили управляемые авиационные бомбы по Сумщине.

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