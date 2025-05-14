Оккупанты атаковали Ривненскую область: есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие

Российские войска 14 мая атаковали Ривненскую область: силы ПВО сбили четыре вражеские цели. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура.

Видео дня

Ранены два человека. Об этом сообщил глава Ривненской областной военной администрации Александр Коваль.

"Тревожным было утро на Ривненщине. Силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушные цели врага. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Коваль также сообщил, что на местах сбития работают соответствующие службы, и поблагодарил украинских воинов за работу.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03:23 ночи, об отбое сообщили в 06:48 14 мая.

Напомним, накануне, 13 мая, Россия нанесла авиаудар по Купянскому району на Харьковщине. В результате вражеской атаки есть разрушения, погибшие и раненые.

Также сообщалось, что Россия атаковала центр Харькова ударным БПЛА типа "Молния". Под ударом оказался центр города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!